Nave in quarantena, morta 19enne: ipotesi tossinfezione alimentare La donna già debilitata per il covid colpita anche dalla tossinfezione non ce l'ha fatta

Positiva al covid muore all’ospedale del Mare Napoli dopo aver sviluppato una grave tossinfezione alimentare. La donna, una militare greca di 19 anni, era già debilitava dopo aver contratto il coronavirus e non avrebbe retto alla forte tossinfezione con seri sintomi, sviluppata dopo aver ingerito del cibo a Tunisi, ultima base di attracco della nave su cui viaggiava. Intanto la nave battente bandiera greca resta bloccata in quarantena nel porto di Napoli. A perdere la vita la militare di soli 19 anni, che ieri notte era stata ricoverata d'urgenza nell'ospedale del Mare del capoluogo campano: non sono state ancora ufficializzate le cause della morte, ma la giovane è risultata positiva al Covid ed è stata accertata anche la seria intossicazione. Altri due giovani militari greci, un uomo e una donna entrambi di 21 anni, sono stati ricoverati nell'ospedale Cotugno di Napoli e sottoposti a tampone: le loro condizioni non sarebbero gravi.

I due militari sono risultati negativi al Covid. Dopo la morte della loro collega, i medici ipotizzano dunque che i tre siano stati colpiti da una tossinfezione alimentare, probabilmente per cibo ingerito a Tunisi, ultimo porto toccato dalla nave prima di arrivare a Napoli. La salma della donna deceduta, intanto, e' stata sequestrata dall'autorita' giudiziaria per l'autopsia. Secondo quanto rilevato nel corso della sosta a Tunisi circa dieci membri dell'equipaggio della nave avevano avuto problemi gastrici dopo la sosta in un fast food. La tossinfezione gastrica potrebbe avere scatenato una reazione violenta sulla giovane militare greca, già provata e fisicamente debilitata dal Covid, portandola al decesso. Le autorita' sanitarie di Napoli sono intanto in attesa dell'ok dalle autorita' della Grecia per poter eseguire i tamponi a bordo della nave Prometeus, che resta in quarantena ormeggiata alla Stazione Marittima di Napoli. Tutte le strutture competenti in materia sanitaria (USMAF, ASL Napoli 1 Centro, Cotugno) continueranno ad approfondire quanto accaduto sulla nave monitorando l'evoluzione di eventuali ulteriori casi. Vige la massima allerta sul caso per verificare le condizioni di salute di tutto l’equipaggio ed in particolare degli altri 7 militari che avevano sviluppato i sintomi dell’infezione.