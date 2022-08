Carabiniera salva donna che vuole uccidersi."Grazie Sonia, sei un esempio" Il messaggio del sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno

"Cari concittadini, ieri una Carabiniera di 30 anni, Sonia Cannistraci, siciliana in servizio presso la Stazione di San Giorgio a Cremano, ha distolto una nostra concittadina dal togliersi la vita. Un gesto eroico, nato dalla capacità del militare di entrare in empatia con la donna, esausta dai maltrattamenti subiti dal compagno.

Dopo l'ennesima lite in famiglia infatti, le Forze dell’Ordine sono intervenute e la carabiniera ha notato la nostra concittadina già sul balcone dell'appartamento, con un piede oltre la ringhiera. È a quel punto che ha iniziato a parlarle e ha pronunciato queste parole: "La vita è un bene troppo prezioso per sprecarla con un uomo che ti sta solo umiliando".

Questa frase é stata fondamentale, perché da quel momento tra le due donne è scattato un rapporto di fiducia reciproca, tale da portare all'esito sperato, ovvero: salvare una vita". Così il sindaco Giorgio Zinno in un post pubblica la foto della carabiniera che, con competenza e sensibilità, è riuscita a salvare la vita di una donna, disperata.

"L'uomo, che nel frattempo aveva tentato di scappare è stato arrestato. La donna subiva da anni maltrattamenti ma non aveva mai avuto la forza di denunciare.

Per questo, nel complimentarmi a nome della nostra comunità con la giovane carabinera che ha saputo agire con fermezza e coraggio, cambiando il corso di una esistenza segnata da dolore e soprusi, invito anche tutte le donne che come la nostra concittadina subiscono violenze, a trovare il coraggio di denunciare. Solo così si potrà uscire da questi incubi ed invertite la rotta della propria esistenza.

Intanto un ringraziamento va, ancora una volta, a tutte le nostre Forze dell'Ordine che oltre a reprimere l'illegalità e a controllare il territorio, sanno intervenire anche umamamente in casi come questo, con consolidata professionalità".