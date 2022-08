Influencer guadagnava a nero e intascava anche il reddito di cittadinanza I controlli della finanza

Influencer sì, ma per le fiamme gialle anche evasori fiscali. È stata segnalata al reparto della Guardia di Finanza di Napoli una influencer che percepiva anche il reddito di cittadinanza per oltre 16 mila euro. Ufficialmente era disoccupata, e in questa veste avrebbe intascato migliaia di euro attraverso il reddito di cittadinanza, uno dei tre influencer (di Ravenna, Roma e Napoli) accusati dalla Guardia di Finanza di Ravenna di avere evaso complessivamente circa 400mila euro. L'influencer che percepiva il reddito di cittadinanza è una ragazza di 26 annui che abita nel Napoletano: è stata segnalata all'Inps che ora dovrà procedere alla revoca del beneficio e al recupero delle somme erogate.