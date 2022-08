Militare greca morta in ospedale a Napoli, disposta l'autopsia La 19enne prestava servizio a bordo della nave da guerra "Promitheus"

La Procura di Napoli ha disposto l’autopsia sulla salma di Thalia Kordambalou, la militare greca di 19 anni morta in un ospedale della città. La giovane cadetta, che prestava servizio sulla nave militare Promitheus, è morta nella notte tra il 24 e 25 agosto.

Gli accertamenti, assicurano gli inquirenti, saranno eseguiti in tempi brevi per consentire una rapida restituzione della salma ai familiari e chiarire le cause del decesso.