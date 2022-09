Turista americana perde l'orientamento in un sentiero: intercettata e salvata Intervento provvidenziale del soccorso alpino e speleologico della Campania

Il soccorso alpino e speleologico della Campania è stato allertato nella tarda serata di ieri dai carabinieri di Agerola, in provincia di Napoli, per una turista dispersa. La donna di nazionalità americana aveva smarrito il sentiero nella zona sottostante il parco Colonia Montana, nel comune di Agerola, a causa di un terreno che era stato percorso da incendio. I tecnici del Cnsas si sono recati sul posto ed una volta individuata la donna, non essendo necessari ulteriori accertamenti sanitari, l’hanno accompagnata verso l’alloggio.