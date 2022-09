Manifesto funebre sulla porta della sua ex a Torre del Greco In manette un 49enne dopo le gravi minacce di morte verso la sua ex compagna

Si è appostato come altre volte sotto l’abitazione della ex compagna. Poi l’ha minacciata di morte, mai rassegnato alla fine della loro relazione. E come se non bastasse ha affisso un necrologio davanti alla porta dell’appartamento della donna. Sul manifesto nome, cognome ed età della sua ex. L’uomo, un 49enne, è finito in manette ed è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. Ad ammanettarlo sono stati I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco e quelli della stazione locale. Dovrà rispondere di atti persecutori.