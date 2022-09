Piano di Sorrento, all'Istituto Nautico "Bixio" quattro aule allagate A causa delle forti piogge che si sono abbattute sulla costiera sorrentina nel weekl-end

Aule allegate all'Istituto Tecnico Nautico "Nino Bixio" dove questa mattina la dirigente scolastica, Teresa Farina, ha dovuto richiedere l'intervento dei VV.FF. per mettere mettere in sicurezza l'area dell'istituto dove a causa dell'intensa pioggia quattro aule risultavana praticamente inagibili per la presenza di 4 centimetri di acqua sul pavimento.

"Una situazione davvero critica se pensiamo che le aule ci erano state consegnate dopo i lavori appena l'1 settembre scorso - spiega la Farina - Ho chiesto l'intervento dell'UTC di Piano anche se la competenza sull'immobile è della Città Metropolitana di Napoli che ho prontamente avvertito per l'accaduto".

La pioggia che nelle ultime 48 ore si è abbattuta sull'intera costiera sorrentina ancora una volta ha messo a dura prova la tenuta del sistema di smaltimento delle acque reflue e di quelle fognarie che già avevano causato diversi allegamenti nelle prime piogge di settembre riversando nel mare gli scarichi fognari.

Ora il problema alla scuola dove sicuramente occorrerà effettuare un intervento di somma urgenza per consentire la ripresa delle elezioni mentre proseguono i lavori di ristrutturazione dell'immobile che da anni, ormai, è oggetto di un restyling infinito.