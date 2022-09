Slot machines abusive nella sala scommesse, scatta il sequestro Per il titolare, oltre alla denuncia, anche una maxi multa da 77mila euro

Nove slot machines in esercizio - regolarmente in funzione e collegate a siti esteri, anziché ai canali ufficiali del Monopolio di Stato - all'interno di una sala scommesse di via Foria.

L'ispezione ha visto protagonisti gli agenti della Polizia locale di Napoli, coadiuvati da personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Le macchine da gioco "mangiasoldi", al cui interno sono stati recuperati circa 5mila euro, sono state sequestrate mentre il titolare dell'attività è stato denunciato per ricettazione. A suo carico anche una maxi multa da 77mila euro.