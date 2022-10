Soldi e sesso per appalti, tredici sotto inchiesta: scandalo nel Napoletano Il blitz dei carabinieri a Scisciano, i reati commessi un anno fa. Funzionario comunale nei guai

Nelle prime ore di questa mattina, i militari della Stazione dei Carabinieri di San Vitaliano hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Nola nei confronti di tredici indagati, ritenuti indiziati, a vario titolo, di corruzione, turbata liberta' del procedimento di scelta del contraente e falso in atto pubblico, commessi a Scisciano, tra il mese di settembre 2020 e il marzo 2021.

Il provvedimento cautelare arriva dopo un'articolata attivita' di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola e condotta dai militari della caserma di San Vitaliano. L'indagine e' cominciata da un sopralluogo eseguito in un cantiere edile allestito sul territorio del comune di Scisciano per l'esecuzione di opere che il personale in servizio nel competente Ufficio Tecnico aveva autorizzato col rilascio di un permesso di costruire ritenuto illegittimo: il titolo edilizio consentiva il mutamento di destinazione d'uso (da agricolo a civile abitazione) di un immobile, di fatto, inesistente, ed era stato rilasciato, pertanto, in violazione delle disposizioni della legge regionale sul "piano casa".

Dalle successive indagini sarebbe emersa l'indebita percezione di denaro da parte di un funzionario comunale perche' agevolasse il rapido rilascio di permessi di costruire e, in particolare, ne pilotasse l'intero iter burocratico. In alcuni casi, il funzionario avrebbe agito secondo analoghe modalita' conseguendo, a titolo di corrispettivo, l'affidamento di incarichi di natura tecnica, in relazione alle opere edili per le quali avrebbe garantito il rilascio del titolo edilizio, a vantaggio di professionisti compiacenti. In altri casi, all'interno degli uffici comunali e in orario di chiusura, si sarebbero svolti degli incontri riservati tra il tecnico comunale e varie figure professionali, quali ingegneri, geometri ed architetti locali, funzionali a concordare le modalita' di presentazione delle istanze di rilascio dei titoli o anche a redigerne congiuntamente i progetti da allegare. Ulteriori episodi riguarderebbero l'affidamento di servizi a beneficio di imprese riconducibili a conoscenti o familiari di dipendenti comunali. Una donna avrebbe conseguito un appalto per la pulizia delle strade cittadine in cambio di una prestazione sessuale, consumata proprio all'interno degli uffici comunali. Sullo sfondo, la malcelata insofferenza degli indagati alle verifiche e agli approfondimenti condotti dal personale di polizia giudiziaria in occasione delle acquisizioni documentali condotte nell'ente comunale. L'ordinanza ha collocato agli arresti domiciliari l'attuale responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune di Scisciano nonche' il suo predecessore. Altri nove indagati, tra cui un consigliere comunale, sono stati destinatari della misura del divieto di dimora nella provincia di NAPOLI, mentre a due indagati e' stato imposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.