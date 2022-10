Catello, era vivo quando è stato soccorso dopo lo scontro: "Ma troppi ritardi" Si polemizza sui ritardi nei soccorsi. Quando l'ambulanza del 118 è arrivata il 16enne era vivo

Non aveva ancora compiuto 17 anni Catello Longobardi, il ragazzino di Castellammare di Stabia, morto in un iIncidente stradale sulla statale per Agerola.

Al di là della ricostruzione dello scontro tra lo scooter del minorenne e l'auto coinvolta nell'incidente, ora si polemizza sui ritardi nei soccorsi. Quando l'ambulanza del 118 è arrivata sul luogo dell'incidente il 16enne era ancora vivo.

Sotto shock il conducente dell'auto contro cui si è scontrato lo scooter e che è finito fuori strada. Invano i medici dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove la vittima è stata condotta dall'ambulanza, hanno tentato di salvargli la vita. Sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta che verificherà la dinamica e le responsabilità.