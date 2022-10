A Pompei i carabinieri trovano un arsenale: tre arresti tra cui una donna Le armi erano tutte pronte per essere utilizzate

A Pompei, nell’ambito di un servizio volto al contrasto dei retai in materia di armi i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato tre persone.

Si tratta di un 44enne, di un 24enne e di una 25enne. Sono tutti di origine rom e sono già noti alle forze dell’ordine.I militari hanno perquisito la loro abitazione e lì hanno trovato un arsenale pronto ad essere utilizzato.

La scoperta

Rinvenuti e sequestrati una pistola beretta calibro 7,65, una revolver "smith&wesson" modello 357 magnum, un fucile franchi calibro 12, un fucile ad aria compressa calibro 4,5 con matricola abrasa e 2 canne mozze prive di matricola. Ma non finisce qui perché i militari, durante le operazioni, hanno trovato anche un tirapugni in metallo,172 cartucce di vario calibro e 2 radiotrasmittenti.

Le manette

I due arrestati sono nel carcere di Poggioreale mentre la donna è stata trasferita nel carcere di Pozzuoli. Indagini in corso da parte dei carabinieri con le armi che saranno sottoposte ad accertamenti per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.