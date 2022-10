Rimosso un altro altarino abusivo a Napoli: blitz dei vigili urbani L'operazione coordinata da Procura e Direzione distrettuale antimafia in Piazza Gravina

Degli undici altarini abusivi inviduati dalla magistratura, ritenuti socialmente pericolosi perché inneggianti a uomini della camorra, ne sono già stati rimossi 9.

Il blitz all'alba dei vigili urbani

Il decimo è stato smantellato all'alba in Piazza Gravina: in azione la polizia municipale, coordinata da Procura e Direzione distrettuale antimafia di Napoli. A supporto dei caschi bianchi una ditta specializzata della "Napoli servizi" e gli agenti della Polizia, per evitare complicazioni sul fronte dell'ordine pubblico.

Smantellare gli omaggi ai camorristi

L'intento che ha animato l'iniziativa, che fa seguito ad altre simili già messe in campo nelle scorse settimane, è quello di rimuovere targhe e altarini votivi presenti a Napoli e realizzati senza alcuna autorizzazione. Soprattutto, considerati pericolosi perché riconducibili ad esponenti di spicco della malavita locale.