Intervento record all'Ospedale di Nola: effettuata duplice donazione multiorgano Coinvolte diverse equipe mediche per il prelievo multiorgano effettuato su due persone decedute

Nel reparto di Anestesia e Rianmazione dell'Ospedale di Nola afferente all'Asl Napoli 3 Sud diretta dal dott. Giuseppe Russo sono stati effettuati due interventi di prelievo multiorgano dall'equipe medica coordinata dal dottor Raoul Vincenti.

Il 14 ottobre è stato eseguito il primo intervento di prelievo di organi (reni, fegato e cornee) dalla paziente R.C.C., medico di 64 anni morta in seguito ad una emorragia cerebrale e che in vita aveva espresso la volontà di donare i propri organi.

Il 20 ottobre il secondo intervento per il prelievo di organi (cornee, polmoni, cuore, pancreas, reni e fegato) dal paziente S.G. di 48 anni morto in seguito ad un incidente sul lavoro.

Gli interventi che hanno coinvolto numerosi operatori e multiple equipe chirurgiche giunte anche da fuori regione, sono stati resi possibili grazie all'attività di coordinamento svolta dal Centro Regionale Trapianti e dal dottor Narni Mancinelli, alla professionalità di medici e infermieri del reparto di terapia Intensiva (responsabile dottor Galluccio), al lavoro dei coordinatori infermieristici di terapia Intensiva e blocco operatorio e di tutto il personale tecnico e sanitario coinvolto (sala operatoria, direzione sanitaria di presidio e unità operativa complessa di Neurologia).