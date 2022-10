Rapina a mano armata all'aeroporto di Capodichino: arrestato presunto autore Svolta nelle indagini da parte della squadra di polizia giudiziaria del commissariato Poggioreale

La squadra di polizia giudiziaria del commissariato Poggioreale, a seguito di serrate indagini, ha rintracciato in strada appiedato, a Napoli in via Da Maiano angolo Buonocore all'interno del Rione Luzzatti, un uomo destinatario del provvedimento di custodia cautelare in carcere.

Ecco da dove è partita l'attività investigativa

A seguito di un'articolata indagine coordinata dalla VII sez. 2° gruppo della procura della repubblica presso il Tribunale di Napoli, l'uomo è stato riconosciuto gravemente indiziato del delitto di rapina a mano armata avvenuto nel mese di luglio 2022 nei pressi dell'aeroporto di Capodichino.

La polizia giudiziaria, raccolta la prima notizia di reato dalla vittima, che era in grado di fornire una precisa descrizione dell'autore del delitto, coordinandosi fin da subito con l'autorità giudiziaria, ha posto in essere una serie di attività che si sono poi concluse con l'individuazione dell'indagato quale grave indiziato del delitto di rapina aggravata.

Per gli inquirenti non vi sarebbero dubbi

A seguito dell'avvenuto rintraccio l'uomo, dopo gli adempimenti del caso, è stato accompagnato nella casa circondariale "G.Salvia" di Napoli Poggioreale, a disposizione dell'autorità giudiziaria.