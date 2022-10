Nuova maxi retata nel napoletano: sequestro di armi, droga e un arresto Lotta alla criminalità. Operazione dei carabinieri di Caivano

I carabinieri della compagnia di Caivano hanno effettuato un servizio coordinato a largo raggio nella città a nord di Napoli e a Cardito con diversi controlli e perquisizioni.

Ecco i numeri dell'operazione

Durante le operazioni i militari della locale stazione insieme ai colleghi della sezione radiomobile hanno rinvenuto e sequestrato in un’area condominiale di via Antica Belvedere una pistola a tamburo marca Iver Jonson calibro 38 con 4 colpi all’interno del tamburo e una pistola semiautomatica Browning cat-6754 carica di 8 colpi di cui uno in canna. Rinvenuta anche una busta con all’interno altri 10 colpi calibro 38.

Non solo armi ma anche droga

Rinvenute 6 buste sottovuoto con all’interno marijuana per un peso complessivo di 658 grammi e 11 panetti di hashish che invece superano il chilo di droga. Sequestrata poi altro stupefacente già pronto per la vendita: 47 stecche di hashish e 42 bustine termosaldate con all’interno marijuana per altri 213 grammi complessivi di droga. Trovato anche un bilancino di precisone e diverso materiale per il confezionamento.

Le armi sequestrate saranno sottoposte ad accertamenti per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.

A Caivano i carabinieri della locale stazione hanno arrestato su disposizione della Corte di Appello di Napoli un 47enne del Parco Verde già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo era già agli arresti domiciliari ed è stato trasferito nel carcere di Poggioreale dove dovrà scontare la pena di 8 anni di reclusione per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.