Napoli, Ispezione Asl nei ristoranti: chiusa una linea di pasti per celiaci Controlli tra Fuorigrotta e Piazza Nazionale. Emesse 52 prescrizioni e sanzioni per 5.000 euro

Sicurezza alimentare, un'altra ispezione dell'asl nei rstoranti e nelle pizzerie di Napoli, controlli tra Fuorigrotta e Piazza Nazionale. Emesse 52 prescrizioni e sanzioni per 5.000 euro.

Proseguono i controlli posti in essere dall’ASL Napoli 1 Centro con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare di tutti i prodotti destinati al consumo del pubblico e il rispetto delle norme previste per legge in materia igienico-sanitaria. Nella serata di ieri (venerdì 21 ottobre) personale del Dipartimento di Prevenzione ha effettuato un intervento di vigilanza negli esercizi di ristorazione nella zona di Fuorigrotta e di Via e Piazza Nazionale.

All’intervento hanno preso parte 14 Unità del Dipartimento di Prevenzione, tra medici e tecnici della prevenzione. Sono stati ispezionati 9 esercizi (8 pizzerie e 1 bar) ed è stato necessario emettere 52 prescrizioni, 2 diffide, 3 sanzioni (per un ammontare complessivo di 5.000 euro), oltre alla sospensione di una linea di somministrazione di pasti senza glutine.

«Un lavoro estremate impegnativo - spiega il direttore generale Ciro Verdoliva - ma anche determinate sotto il profilo della prevenzione e della sicurezza alimentare. Ringrazio ancora una volta le nostre donne e i nostri uomini che con grande sacrificio, dedizione e professionalità sono sempre pronti a portare avanti questo gravoso compito».