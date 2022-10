Lotta ai parcheggiatori abusivi: nuova denuncia a Napoli Intervento della polizia al Vomero

Gli agenti del commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Vaccaro un uomo che si aggirava tra le auto in sosta e lo hanno controllato accertando che lo stesso stava esercitando l’attività di parcheggiatore abusivo; gli operatori, pertanto, lo hanno identificato per un 59enne napoletano con precedenti di polizia e denunciato.