Prelievi sanguigni: Asl Napoli 3 Sud, riorganizzato il servizio all'utenza Servizio dal lunedì al sabato presso i distretti dalle 8 alle 11 e presso gli ospedali fino alle 12

L'ottimizzazione dei servizi sanitari all'utenza dell'Asl Napoli 3 Sud per quanto concerne i prelievi sanguigni per le analisi cliniche è stata messa a punto dalla direzione strategica diretta dal dottor Giuseppe Russo che ha ridisegnato la mappa dei punti di prelievo sull'intero territorio aziendale.

Si è trattato di un progetto di razionalizzazione e di implementazione del servizio fortemente voluto anche dal Presdente della Giunta Regionale Vincenzo De Luca e che è stato portato a compimento in collaborazione con i direttori di distretto e degli ospedali per la messa a punto del piano.

In tutti i distretti i punti di prelievo funzionano dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 11, mentre negli ospedali fino alle 12. "Si tratta di una vera svolta in positivo che migliora notevolmente l'offerta sanitaria per i cittadini - spiega il direttore Russo - D'altronde si tratta di un servizio di grande importanza per tutti gli utenti".

I Distretti interessati sono: 34, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Gli Ospedali invece: Vico Equense, Sorrento, Nola, Pollena Trocchia, Boscotrecase, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Gragnano.

(Nella foto il Distretto 59 Penisola Sorrentina)