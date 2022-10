Due napoletani rubano un orologio da 130mila euro in Svizzera: arrestati Dopo un anno dal colpo messo a segno a Ginevra sono stati rintracciati nelle loro case dalla Polizia

A distanza dal colpo messo a segno a Ginevra dove avevano rapinato una donna di un orologio da 130 mila euro, sono stati arrestati a Napoli. Due ladri di orologi di lusso, E.S., 56 anni e E.G., 27 anni, sono stati ammanettati a Napoli dalla Polizia di Stato per concorso in rapina. I due, il 24 giugno del 2021 erano "in trasferta" in Svizzera, quando hanno rubato un orologio di lusso dal polso di una donna: un Richard Mille del valore di 129mila franchi, poco più di 130mila euro.

I due ladri sono stati rintracciati a Napoli, nelle loro case, ma non resteranno in un carcere italiano perché,come è stato infatti richiesto dalle Autorità svizzere, i due verranno estradati.