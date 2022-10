Napoli Poggioreale: Nasconde la droga nel cespuglio ma è troppo tardi I carabinieri arrestano un 37enne

Arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio un 37enne già noto alle forze dell’ordine. I militari lo hanno notato a via stadera mentre, nel tentativo di eludere il controllo, nascondeva in un cespuglio il proprio borsello. I carabinieri sono intervenuti e hanno bloccato il 37enne. Nel borsello 60 grammi di hashish e 41 grammi di marijuana. La droga, già suddivisa in dosi pronta per essere venduta, è stata sequestrata. L'uomo è ora in attesa di giudizio.