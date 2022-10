Napoli: ragazzino di 15 anni accoltellato a scuola finisce in ospedale Borrelli Europa Verde: "sempre più ragazzini girano armati. Serve videosorveglianza nelle scuole"

E' avvenuto all'interno della scuola, ma non in classe, il ferimento del 15enne accoltellato nel quartiere Miano, a Napoli. La scuola è la sede succursale dell'Ipseoa "Duca di Buonvicino", in via Caprera.

Il ragazzino, accoltellato al braccio e alla schiena, è stato trasportato all'ospedale Cardarelli dove è sottoposto alle cure dei sanitari. Non è in pericolo di vita.

E' l'ennesimo caso che avviene in una scuola.

"Avevamo già denunciato un accoltellamento nei mesi scorsi in una scuola a Melito e tanti altri episodi di violenza tra minori all'interno e nei pressi di istituti scolastici. Serve la videosorveglianza anche nelle scuole a rischio almeno negli spazi comuni e agli ingressi.

E' allarme

Alcuni genitori chiedono i metal detector perchè oramai sono troppi i ragazzini che girano armati soprattutto provenienti da famiglie criminali nelle quali inspiegabilmente viene consentito crescere e che vanno a scuola con coltelli, tirapugni o altri oggetti atti ad offendere. Non possiamo abbandonare le scolaresche, le famiglie e il corpo insegnante a se stessi" dichiara il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.