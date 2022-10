Tenata di rapinare un gruppo di turiste a Rione Sanità: arrestato 17enne Il caso nel quartiere storico di Napoli

Prova la rapina, fermato 17enne. E' successo a Rione Sanità a Napoli. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Stella, al termine di attività investigativa hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in istituto penale minorile emessa dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Napoli nei confronti di un 17enne napoletano del quartiere Sanità, ritenuto gravemente indiziato del delitto di tentata rapina avvenuto in data 2 ottobre 2022. l’indagato è accusato di aver impugnato un coltello e di aver tentato di rapinare un gruppo di turiste che passeggiava lungo le strade del quartiere Sanità. Una pattuglia di militari del nucleo operativo Stella vide tutto, impedì la rapina e arrestò il 17enne.



Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva