Napoli, agguato nella notte: 34enne gambizzato L'uomo è ricoverato al Vecchio Pellegrini ma non sarebbe in pericolo di vita

Si torna a sparare a Napoli: nella notte due colpi d’arma da fuoco hanno ferito un 34enne, già noto alle forze dell’ordine.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri l’agguato sarebbe avvenuto in piazzetta Rosario di Palazzo: l’uomo, raggiunto alle gambe, è stato trasferito all’ospedale Vecchio Pellegrini. Stando a quanto si apprende da fonti ospedaliere, non sarebbe in pericolo di vita.

Sequestrati due bossoli calibro 9x21: le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia Napoli Centro.