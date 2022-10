Cinque scosse di terremoto a Pozzuoli: boato avvertito dalla popolazione Una serie di eventi sismici nei Campi Flegrei fino alle 14 di oggi domenica 30 ottobre

Cinque scosse di terremoto in una sola giornata nei campi Flegrei. La prima stamane alle ore 6:52, i sensori dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato in seguito altre quattro eventi sismici. Le scosse sono state avvertite in molti casi dai residenti nella zona dell'epicentro, in particolare in via Vecchia San Gennaro, Via Napoli e Via Solfatara dove i cittadini hanno riferito di aver sentito chiaramente il boato.

L'evento sismico di maggiore intensità, si è verificato alle ore 07:52 , magnitudo 1.0, profondità 2,72 km e con epicentro preliminare localizzato a Pozzuoli, nell'area del cratere di Cigliano. Alle ore 13:25, un altro evento sismico di magnitudo 1.0 , profondità 2,8 km e epicentro preliminare a nord di Pozzuoli, sempre nel cratere di Cigliano.