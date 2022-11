Choc a Napoli: fruttivendolo si impicca nel suo negozio L'uomo di 51 anni è stato ritrovato nel locale a Fuorigrotta, lascia moglie e due figli

Quando hanno aperto il negozio sono rimasti impietriti. Il 51 enne titolare dell'attività si era toltola vit, impiccato. All'interno del locale, non sono stati rinvenuti biglietti, nè lettere ma solo il corpo dell'uomo ed il materiale impiegato per l'impiccagione, tra cui alcuni pali di legno e una corda, sequestrati dagli agenti di polizia.

L'episodio è accaduto a Fuorigrotta dove l'uomo gestiva la sua attività in via Consalvo e dove, questa mattina si sono svolti i sopralluoghi della sezione scientifica della Polizia di Stato che ha avviato un'indagine per accertare l'ipotesi di suicidio. La salma dell'uomo è stata trasportata nel reparto di Medicina Legale del Policlinico federiciano.

Il 51enne, lascia la moglie e due figli, entrambi minorenni ma sulle possibili cause di un gesto estremo da parte del fruttivendolo, non è ancora emerso nulla agli occhi degli investigatori che, in ogni caso, non escludono alcuna pista.