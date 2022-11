Torre Annunziata, in tribunale servizi igienici sono fuori uso da anni Situazione di grave disagio per il personale in servizio costretto a girovagare per i piani

E' una situazione paradossale quella che si rileva al Tribunale di Torre Annunziata dove in alcuni piani, in particolare quello della Cancelleria Penale, da circa 3 anni i servizi igienici riservati al personale sono fuori uso costringendo i dipendenti a girovagare tra i diversi piani della struttura per poter soddisfare i propri bisogni fisiologici.

Una criticità che dura ormai da circa 3 anni

Se è comprensibile e anche sostenibile un'emergenza, assolutamente intollerabile è la circostanza che i WC fuori uso lo siano da tanto tempo e che nessuno si premuri di effettuare un'intervento alla stregua di quello che è stato invece realizzato al 4°, 5° e 6° piano del Tribunale con i servizi igienici nuovi e perfettamente funzionanti.

Per il personale della Cancelleria Penale non c'è allo stato alternativa diversa dall'utilizzare i WC riservati al pubblico e ubicati al piano terra oppure salire ai piani superiori dovendosi per questo allontanare dall'ufficio con tutti i disagi che ne conseguono.

Tocca alla Corte d'Appello finanziare l'intervento

L'intervento di ristrutturazione è di competenza della Corte d'Appello che però non disporrebbe delle risorse finanziarie necessarie per rifare i servizi igienici, altrettanto il Ministero della Giustizia che dovrebbe garantire la copertura dei lavori a farsi. Per l'urgenza, trattandosi di un ufficio pubblico, potrebbe intervenire il Comune nelle more che, chi di dovere, si faccia carico di risolvere in modo definitivo la questione, ma anche su questo fronte non si muove nulla.

Ad aumentare così è soltanto il disagio e lo stress di chi opera nella struttura e nel corso della giornata lavorativa è costretto a ripetuti allontanamenti dal piano alla ricerca di un wc agibile.

Anche questo è un aspetto importante del problema giustizia nel nostro paese, cioè la reale agibilità di tribunali dove quotidianamente centinaia e centinaia di persone vi trascorrono la giornata senza la disponibilità di servizi essenziali.