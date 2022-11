Campagna vaccinale anti-covid e antinfluenzale, open day ad Agerola e a Volla Domenica 6 novembre gli stand dell'Asl Napoli 3 Sud somministreranno le dosi agli aventi diritto

Continua la campagna vaccinale dell'Asl Napoli 3 Sud che domenica 6 novembre terrà due open day dedicati. Il primo a Volla, presso l'Istituto "G. Falcone", scuola primaria; il secondo ad Agerola presso la sede della continuità assistenziale.

Due Open Day per 80enni e over 60 fragili

Entrambi gli open si svolgono dalle 10 alle 13 e sono coordinati dal responsabile, il dott. Antonio Coppola che sovrintenderà alla somministrazione del vaccino anitcovid e varianti, prima, seconda e terza dose per tutti e quarta dose per gli anziani over 80 e over 60 fragili.

Inoltre tutti potranno ricevere anche il vaccino per l'influenza stagionale. Negli stand dell'Asl Napoli 3 Sud su disposizione del direttore Giuseppe Russo sarà distribuito il kit per la diagnosi precoce del tumore del colon retto. Per venire incontro a coloro che hanno difficoltà di deambulazione è stata prevista la possibilità di accesso con l'automobile alle postazioni vaccinali.