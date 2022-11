Droga: arrestati a Pianura due spacciatori Nei guai un 37enne e un 46enne entrambi napoletani

Gli agenti del commissariato Pianura, nel transitare in via Evangelista Torricelli, hanno notato una persona che, giunta nei pressi dell’ingresso posteriore di uno stabile, stava per consegnare una banconota ad un uomo.

I poliziotti hanno bloccato quest’ultimo e, una volta all’interno dello stabile, hanno sorpreso un altro individuo che stava guardando un monitor acceso che riproduceva le immagini registrate da dieci telecamere collegate ad un sistema Dvr (impianto di videosorveglianza) che inquadrava il perimetro esterno dell’edificio.

Ancora, gli operatori hanno rinvenuto 6 involucri contenenti circa 24 grammi di cocaina, 2 pezzi di hashish del peso di circa 2 grammi, un bilancino di precisione, un coltello, una mazza da baseball, un fornellino da campeggio, 220 euro e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Un 37enne con precedenti e un 46enne, entrambi napoletani, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché denunciati per porto di armi od oggetti ad offendere.