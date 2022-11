Rapina all'ufficio postale a Napoli: è caccia a due malviventi Mattinata di terrore all'interno dell'ufficio di via Gomez d'Ayala. Ricerche dall'alto in elicottero

Due banditi, con il volto coperto, hanno messo a segno, una rapina all'ufficio postale di via Gomez d'Ayala a Napoli. I malviventi una volta dentro si sono fatti consegnare il contante che era in cassa. Poi sono scappati via a bordo di uno scooter. Sul posto è giunta subito una volante della polizia mentre un elicottero sta sorvolando la zona. Al momento non si sa ancora l'ammontare del denaro portato via.