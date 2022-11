Barbiere ucciso a coltellate davanti alla moglie, Borelli: barbarie senza fine Luigi Izzo 37 anni ucciso dopo una lite al bar nella notte, l'omicidio choc a Castel Volturno

“Il brutale omicidio di Luigi Izzo, accoltellato a morte sabato notte sotto casa a Castel Volturno ,iin seguito ad una lite per futili motivi, testimonia la barbarie senza fine ad opera di criminali di strada sempre più feroci e violenti. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima aveva avuto un diverbio all’esterno di un bar e si era allontanata per non dare seguito alla vicenda. Un branco di assassini avrebbe deciso di fargliela pagare e si sarebbero diretti sotto casa sua facendolo uscire con una scusa e colpendolo con diversi fendenti sotto gli occhi della moglie. I Carabinieri di Mondragone avrebbero già individuando i protagonisti. Chiediamo condanne esemplari per gli assassini di Luigi che non si sono fatti scrupolo di raggiungerlo fino a casa. Ci auguriamo che per questi criminali vengano adottate condanne esemplari da scontare fino alla fine, senza benefici o riduzioni di pena”. Questo il commento del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.