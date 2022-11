Caos rifiuti a Napoli: aree mercatali invase da sversamenti abusivi E' allarme a Fuorigrotta e piazzetta Mancini

“Lo sversamento abusivo di rifiuti non conosce sosta nella nostra città. A piazzetta Mancini, in pieno Centro cittadino e a due passi dai principali flussi turistici, si continuano a lasciare enormi cataste di rifiuti al termine dell’attività mercatale che sembra non avere orari e controlli soprattutto sui tanti operatori abusivi. Cassette di ortaggi e frutta, residui alimentari, plastica, bottiglie che restano in strada per intere giornate a fare bella mostra.

La stessa situazione si verifica nell’area del mercato di Fuorigrotta

Anche qui l’assenza di controlli su abusivismo e conferimento dei rifiuti è causa dell’abbandono degli stessi mortificare l’intera area. Arriva da Pianura la segnalazione dell’inciviltà di molti che abbandonano suppellettili e ingombranti all’esterno dell’isola ecologica. Cosa che, purtroppo, avviene anche in altri siti simili vista la pessima abitudine di non rispettare gli orari di apertura e i modi conferimento, motivo per il quale poi si lascia tutto all’esterno dell’impianto occupando, come nel caso di Pianura, anche l’area destinata al gioco dei bambini.

Occorre una task force

Una presa di posizione forte contro incivili e abusivi che non possono impunemente continuare a insozzare e mortificare la nostra città, penalizzando tutti gli altri cittadini con la loro cialtroneria”. Questo il commento del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto le segnalazioni fotografiche.