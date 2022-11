Gambizzato un 40enne nel napoletano: si indaga sul movente E' giallo a Castello di Cisterna all'interno del complesso popolare 219

Colpi di pistola all'indirizzo di un 40enne, sembrerebbe da parte di uno sconosciuto. Si indaga su questo grave episodio avvenuto nel napoletano. E' successo a Castello di Cisterna in via Borsellino, all’interno del complesso popolare della 219. Almeno sei i colpi i colpi esplosi di cui tre ad una gamba. L'uomo è stato trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale di Nola. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Indagini in corso per fare piena luce su dinamica e movente.