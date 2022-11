Napoli, video intimi sul web: assolto l'ex di Tiziana Cantone La 31enne di Mugnano di Napoli morì suicida nel 2016

Tiziana Cantone, nessun colpevole. Il giudice di Napoli Dario Gallo ha assolto Sergio D. P., ex fidanzato di Tiziana Cantone - la trentunenne che il 13 settembre 2016 si suicidò, nel Napoletano, dopo la diffusione in Rete di alcuni suoi video privati - dalle accuse di falsità privata, simulazione di reato, calunnia e accesso abusivo a sistema informatico.L’imprenditore, difeso dall’avvocato Bruno Larosa, è stato assolto dalle accuse e ha ribadito in tutte le sedi di avere provato ad aiutare in tutti i modi l’ex fidanzata perché uscisse dall’incubo che stava vivendo, mettendole a disposizione assistenza legale e psicologica.

Le accuse, la tragedia di Tiziana Cantone

L'uomo e la Cantone furono indagati per aver falsamente accusato di aver diffuso online i video incriminati cinque persone, risultate estranee ai fatti.

L'ex di Tiziana Cantone è stato assolto dall'accusa di falsità con la formula "il fatto non sussiste"; dall'accusa di calunnia perché "il fatto non costituisce reato"; dall'accesso abusivo per "improcedibilità" (manca la denuncia) e dalla simulazione di reato perché "il fatto non sussiste".

I reati per i quali Di Palo (difeso dall'avvocato Bruno Larosa) è stato assolto venivano contestati in concorso con Tiziana Cantone, che però nel processo non è stata imputata in quanto morta. L'accesso abusivo al sistema informatico, che in realtà altro non era che il suo profilo Facebook, e' stato contestato solo all'imprenditore ex fidanzato di Cantone.