Napoli, Materdei, sorpreso con pistola e munizioni: arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 49enne napoletano

Gli agenti del commissariato San Carlo Arena hanno effettuato un controllo presso il deposito di un uomo in via Fontanelle dove, su una mensola dietro alcuni pezzi di ricambio di motocicli, hanno rinvenuto una pistola semiautomatica beretta calibro 9x21 con matricola abrasa e 10 cartucce, inoltre, in una busta sopra un’altra mensola, hanno rinvenuto 64 cartucce calibro 9x21 e 5 cartucce cal.38 special. Un 49enne napoletano con precedenti è stato arrestato per detenzione di arma clandestina.