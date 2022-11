Poggioreale, rubano e tentano la fuga: arrestati Le manette sono scattate ai polsi di due romeni di 25 e 30 anni

Gli agenti del commissariato Poggioreale, nel transitare in piazza Arabia sono stati avvicinati da un’auto con a bordo delle persone le quali hanno segnalato tre uomini che si erano introdotti in un’area adibita a deposito dopo aver aperto un varco su un muro di recinzione.

I poliziotti, con il supporto delle pattuglie del Commissariato Vasto-Arenaccia e dell’Ufficio Prevenzione Generale, sono entrati nell’area ma i tre, alla loro vista, si sono dati alla fuga ed uno di essi si è disfatto di un sacco in cui gli operatori hanno rinvenuto vari tubi di rame e materiale ferroso.

Gli operatori hanno bloccato, non senza difficoltà, due dei fuggitivi mentre il terzo è riuscito a far perdere le proprie tracce. Due romeni di 25 e 30 anni, sono stati arrestati per furto aggravato, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.