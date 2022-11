Agguato a Ponticelli, 48enne ferito alla gamba davanti alla Chiesa Spari in pieno giorno a Ponticelli, Napoli est. Uomo ferito a colpi di arma da fuoco

Spari in pieno giorno a Ponticelli, Napoli est dove nel primissimo pomeriggio un 48enne pregiudicato è stato gambizzato in strada, davanti alla Chiesa, nei pressi della scuola.

L'uomo è stato ferito a colpi di arma da fuoco: soccorso da una pattuglia del commissariato locale della Polizia di Stato, che lo ha notato nei pressi di piazza Aprea, ex piazza Parrocchia, all'altezza del corso Ponticelli, mentre era impegnata nei servizi di controllo del territorio.

Dell'uomo ancora non si conoscono le generalità, il proiettile lo ha raggiunto alla gamba destra, ma non è in pericolo di vita. La dinamica è al vaglio della Polizia. Da quanto si apprende il 48enne sarebbe stato colpito poco prima nei pressi della basilica di Santa Maria della Neve, al momento non si esclude nessuna pista. L'episodio che ha creato un fuggi fuggi generale nella zona, con persone terrorizate dagli spari che hanno cercato riparo nei negozi e nelle case, potrebbe essere la conseguenza di una lite personale oppure potrebbe essere legato alle fibrillazioni criminali di Napoli Est, che si continuano a registrare nell'ultimo periodo.

A Volla 21enne ucciso davanti al centro commerciale

L'ultimo omicidio in zona risale a poco più di due settimane fa: la sera del 24 ottobre il 22enne Alessio Bossis è stato ucciso nel piazzale di un esercizio commerciale di Volla, comune del Napoletano che confina con Ponticelli. Il ragazzo era ritenuto inquadrato nel clan De Luca Bossa – Minichini (in guerra coi De Micco); per gli inquirenti era coinvolto nella stesa del marzo 2019 in piazza Trieste e Trento, nel centro di Napoli, raid che sarebbe stato messo a segno come ritorsione dopo un litigio con alcuni giovani di un gruppo rivale e legato al clan Mariano dei Quartieri Spagnoli.