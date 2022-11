Colpo al traffico di droga: due arresti e sequestri per 5 milioni di euro L'operazione della Guardia di finanza di Napoli, che ha scoperto anche un dentista abusivo

Nuovo colpo al traffico di droga in Campania: la Guardia di finanza di Giugliano ha sequestrato hashish, marijuana e una piantagione di cannabis per un valore di 5 milioni di euro. Quasi 400 piante di oltre 2 metri scoperte in un terreno agricolo nell’agro capuano.

Nel corso degli accertamenti delle fiamme gialle - condotte con il supporto del reparto aeronavale - è stato arrestato anche un cittadino straniero irregolare.

In un altro intervento i finanzieri della compagnia di Pozzuoli hanno trovato oltre 4 chili e mezzo di marijuana e 64mila euro in contanti e arrestato una persona.

Nelle perquisizioni domiciliari le fiamme gialle hanno scoperto uno studio dentistico abusivo gestito dal padre dell’indagato, che esercitava la professione senza alcuna abilitazione.