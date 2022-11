Napoli, Pianura. Oppone resistenza ai poliziotti: denunciato Nei guai un 34enne napoletano

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, sono intervenuti in via Vicinale Campanile per la segnalazione di una lite.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla proprietaria di un locale la quale ha raccontato che aveva avuto un diverbio con un dipendente in prova che si era presentato a lavoro in evidente stato di alterazione e, per tale motivo, lo aveva allontanato dall’attività commerciale.

L’uomo, poco dopo, si è ripresentato al locale tentando di aggredire i poliziotti che, non senza difficoltà, lo hanno bloccato. Un 34enne napoletano è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale.