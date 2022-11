Due donne sorprese con la droga in auto ad Afragola: arrestate Deveono rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

Gli agenti del commissariato di Afragola, nel transitare in via Roma hanno notato due uomini avvicinarsi ad un’auto in sosta con a bordo due donne e consegnare una banconota in cambio di qualcosa.

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando i due acquirenti in possesso di due dosi di cocaina mentre, nell’auto delle due donne, hanno rinvenuto 7 dosi contenenti circa 2 grammi e mezzo di cocaina, 6 involucri con circa 12 grammi di hashish, 5 telefoni e 222 euro.

Le sue di 35 e 44 anni con precedenti, entrambe di Afragola, sono state arrestate per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre gli acquirenti sono stati sanzionati per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.