Scarica elettrica, muore 34enne: la tragedia di Ugo. Aperta un'inchiesta Dramma a Vico Equense. Vani i soccorsi per il pescatore

Pescatore 34enne muore durante temporale: aperta un'inchiesta sulla morte di Ugo Manganaro, 34 anni, deceduto mentre era nei pressi della riva in località Marina di Seiano, a Vico Equense. Qui sarebbe stato colpito da una scarica elettrica. Il cuore di Ugo Manganaro, pescatore, si era già fermato quando l'hanno ritrovato degli amici, che ieri sera hanno chiamato i soccorsi sulla spiaggia di Seiano borgo turistico della penisola sorrentina. "Mio figlio è morto" ha scritto disperata la mamma Mariangela.

Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, sostituto Anna Chiara Fasano). Dai primi accertamenti pare che il 34enne sia stato colpito da una scarica elettrica, forse partita da un palo dell'illuminazione o da qualche altra fonte di elettricità presente in zona.

Vani sono stati i soccorsi del personale del 118. La salma è a disposizione della magistratura per l'autopsia, mentre l'area è stata posta sotto sequestro. Non è escluso che il 34enne possa essere stato colpito da un fulmine durante il temporale, ma al momento sembra più probabile che la scarica possa essere partita da un palo o da fili presenti in zona.