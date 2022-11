Costiera Sorrentina, a Meta i maggiori danni ai lidi e agli operatori turistici La furia della mareggiata ha devastato spiagge e nucleo abitato, crolli e transito interdetto

In tutta la Penisola Sorrentina si contano i danni provocati dal ciclone Poppea che, tra martedì e mercoledì scorsi, si è abbattuto violentissimo sulla costiera.

A Meta i maggiori danni: parlano Gianluca e Giuseppe Guida del Golden Beach

I maggiori danni della mareggiata sono stati provocati alla Marina di Alimuri, storica spiaggia di Meta, dove la furia del mare e del vento sono stati devastanti sconquassando arenili, passaggi pedonali, la passeggiata metese e causando danni ingentissimi agli stabilimenti e ai ristoranti del borgo.

Nelle interviste ai titolari dello storico stabilimento balneare Golden Beach dei fratelli Gianluca e Giuseppe Guida, (che potete seguire nel tg delle ore 14.00 di Otto Channel canale 16)c’è tutto il rammarico per l'ennesimo disastro che manda all'aria il lavoro di una stagione per tutti gli operatori che invocano soluzioni definitive per la messa in sicurezza della costa. Occorre realizzare la scogliera protettiva di cui si parla da anni e senza la quale qualsiasi intervento è assolutamente insufficiente.

Il Sindaco Giuseppe Tito in azione per interventi e risarcimenti danni

Il sindaco Giuseppe Tito, consigliere metropolitano, ha effettuato i sopralluoghi lungo tutta la fascia costiera con i tecnici del comune provvedendo a interdire il transito e l'accesso ai lidi per la precarie condizioni in cui versano e stamattina si è recato a Napoli in Città Metropolitana per fare il punto della situazione e individuare gli interventi da effettuarsi a sostegno degli operatori per il ripristino dell'agibilità delle marine.