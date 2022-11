Investita da una betoniera muore professoressa campana di 34 anni La tragedia a Bolzano

Investita da una betoniera muore professoressa campana. La tragedia a Bolzano dove ha perso la vita investita da una betoniera Margherita Giordano, professoressa originaria di Somma Vesuviana: aveva solo 34 anni.

Si trovava in sella alla sua bicicletta ad un incrocio in piazza Mazzini a Bolzano,quando si è consumato il dramma. Somma Vesuviana piange la sua compaesana. Vicino alla famiglia il sindaco di Somma Vesuviana Salvatore di Sarno che scrive in un post su Facebook: «Davvero impensabile, trovare la morte nel luogo scelto per realizzare i propri sogni! Che il Signore l'abbia in gloria e dia la forza ai genitori, e quanti l'amavano per superare questo tragico momento.»