Rotonda Mugnano: strada trasformata in fiume in piena a causa del maltempo "Continuare ad ignorare manutenzione e prevenzione è da irresponsabili e criminali"

L’ondata di maltempo che si è abbattuta su Napoli e la Campania lo scorso sabato ha messo a nudo tutta la fragilità di un territorio incapace di reggere ai cambiamenti del clima soprattutto a causa della scarsa manutenzione.

Un esempio è ciò che accaduto anche alla rotonda tra Mugnano e Melito sulla Circumvallazione Esterna di Napoli, dove la strada si è trasformata in un fiume in piena.

È stata un’automobilista a segnalare l’accaduto al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

“Ogni volta che le forti piogge mettono in ginocchio il territorio, che causano danni, incidenti ed anche tragedie come quella di Casamicciola, si sente dire che non dovrà accadere mai.

Eppure riaccade ogni volta e questo perché non basta dirlo affinché tutto venga sistemato.

Quando le notizie passano tutto viene dimenticato e così anche le promesse di prevenzione e manutenzione, anche quelle semplici da mantenere come la pulizia delle caditoie che eviterebbe l’allagamento delle strade. Continuare su questa strada è molto pericoloso, è da irresponsabili, è da criminali.”- ha dichiarato Borrelli.