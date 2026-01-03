Calcio: Lazio; Zaccagni 'Napoli la più forte, vogliamo iniziare l'anno vincendo' Capitano biancoceleste: "Lavorerò per dare gioia a laziali e per Mondiale con Italia"

"Affronteremo probabilmente la squadra più forte del campionato, il Napoli ha individualità importanti e gioca anche bene. Sarebbe bello, per noi e per i tifosi, partire subito forte con una bella vittoria contro il Napoli. Abbiamo preparato bene la partita, sappiamo che non sarà facile ma siamo pronti e ce la metteremo tutta. La minaccia più grande? Nelle ultime settimane mi ha impressionato molto Neres".

Così Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ai canali ufficiali del club presenta la sfida contro la squadra di Antonio Conte. L'esterno biancoceleste, poi, ammette come la gara con l'Udinese abbia lasciato "rabbia e rammarico. Però, come ci ha detto il mister in settimana, dobbiamo cercare di eliminare quegli ultimi 30 secondi e ripartire da quanto fatto di buono prima". Infine un pensiero sugli obiettivi per il nuovo anno: "Voglio regalare più gioie possibili ai nostri tifosi, sia personalmente sia di squadra. Lavorerò duro per questo, anche in vista del Mondiale, al quale spero di andare con la Nazionale", conclude.