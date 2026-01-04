Calcio: Serie A, Inter-Bologna 3-1 finale, nerazzurri in testa La squadra di Chivu a +2 sul Napoli

L'Inter fa la voce grossa a San Siro, batte 3-1 il Bologna e torna in testa alla classifica, a +1 sul Milan e a +2 sul Napoli. Nel posticipo della 18esima giornata del campionato di Serie A, allo stadio San Siro, la squadra di Cristian Chivu apre le danze al 39' con un tiro dal limite dell'area di Zielinski, poi raddoppia nella ripresa con un gol di testa di Lautaro Martinez su corner di Calhanoglu al 48' e cala il tris al 74' con un'incornata di Thuram su un calcio d'angolo battuto da Dimarco. Infine, all'83', arriva il gol della bandiera per la squadra di Vincenzo Italiano, che resta a 26 punti: Castro gira in rete un calcio di punizione di Lykogiannis per il 3-1 finale.