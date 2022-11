Lei lo lascia e lui minaccia di sfigurarle il volto con l'acido: arrestato I carabinieri sequestrano in tempo tre contenitori in plastica contenenti liquidi infiammabili

Momenti di terrore a Torre del Greco. Ancora una donna scampata alle furie di un uomo in Campania. Sfiorato un ennesimo femminicidio. I carabinieri in esecuzione di un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su conforme richiesta della procura della repubblica, hanno arrestato un 40enne del luogo gravemente indiziato del reato di atti persecutori.

I fatti

Le indagini, hanno consentito in breve tempo di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'uomo che, non accettando la fine della relazione sentimentale con una donna di 39 anni di Torre del Greco, aveva posto in essere reiterate condotte persecutorie ai danni di quest'ultima, fino a minacciarla più volte di sfigurarla con l'utilizzo di acido.

La scoperta inquietante

Dopo la denuncia, non a caso i carabinieri hanno rinvenuto, all'interno del motociclo in uso all'uomo, tre contenitori in plastica contenenti liquidi infiammabili.

L'uomo è ora in carcere a Poggioreale e per la donna con l'intervento deciso dei carabinieri, la fine di un incubo, almeno si spera.