Terrore a Casoria, rapinato alla guida di un suv da due malviventi: si indaga Indagini in corso da parte dei carabinieri

Era alla guida di un suv e stava percorrendo via Nazionale delle Puglie all'altezza della frazione Arpino di Casoria, quando improvvisamente è stato avvicinato da due malviventi in sella ad uno scooter.

Armati di pistola sotto la minaccia di morte, hanno costretto il conducente dell'auto a consegnare gli effetti personali, tra cui un orologio e gioielli. Una volta raggiunto l'obiettivo, si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce. A questo punto non è rimasto altro da fare che chiamare i carabinieri. Indagini in corso per ricostruire l'accaduto.