Stretta sui bus turistici irregolari a Napoli: scattano multe e rimozioni I controlli dei vigili urbani nel centro storico della città

Stretta sui bus turistici che circolano a Napoli: nell'ultimo fine settimana la Polizia locale di Napoli ha effettuato una serie di controlli, dopo l'ordinanza che ha previsto il divieto di circolazione nel centro storico fino all'Immacolata. Istituite aree di sosta riservate e spazi per la fermata per consentire la salita e la discesa dei passeggeri.

In particolare, i caschi bianchi sono stati impegnati tra Piazza Sannazzaro, Piazza Bovio, Piazza Carlo III, Via Duomo e Via Marina: al setaccio 68 autobus turistici, 8 dei quali sono stati sanzionati per il mancato rispetto dei tempi di riposo. Per i conducenti è scattata una multa da 600 euro. A completare il bilancio anche il ritiro della patente, 4 multe per sosta irregolare e la rimozione di 3 veicoli con carri gru.