Rissa di capodanno, spunta una pistola dopo le botte: presi gli autori Il video era diventato virale sui social: tre persone denunciate dai carabinieri

Individuati i presunti autori della rissa di capodanno avvenuto in via Campana, a Qualiano, in provincia di Napoli.

Grazie anche ad un video pubblicato dal deputato Francesco Emilio Borrelli e diventato virale, i carabinieri partenopei hanno identificato i denunciato i tre aggressori. Fondamentali anche le immagini di videosorveglianza della zona.

Un automobilista ha provato a transitare mentre i tre sparavano fuochi d’artificio ed è stato brutalmente pestato. Durante la colluttazione, uno dei tre aggressori avrebbe anche estratto una pistola.