IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Uniformità di giudizio Decisioni diverse, dubbi sul Var

Il giornalista Lorenzo Di Benedetto sugli arbitri: "In Serie A non c'è uniformità di giudizio. Una volta un certo episodio viene valutato in un modo e un'altra, per uno simile, viene presa la decisione opposta. E allora è inutile alzare la voce e minacciare dimissioni. Nessuno dice che non c'è buonafede da parte degli arbitri, ma a volte bisognerebbe fare un esame di coscienza in più e capire che forse, ma neanche troppo forse, questa classe arbitrale non è all'altezza del nostro campionato. Troppi errori, VAR utilizzato non sempre al meglio".

Detto ciò, sono certo che Davide Massa in Lazio-Napoli sarà impeccabile.